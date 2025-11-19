18:50
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Разработчик Генплана: В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин

В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин, и это очень много. Об этом на пресс-конференции по обсуждению Генерального плана столицы заявила руководителем проекта, заместитель директора научно-исследовательского института перспективного градостроительства России Ирина Гришечкина.

По ее словам, при разработке Генплана Бишкека рассматривался опыт других крупных городов мира.

«И многие из них сейчас борются с излишней автомобилизацией. Там купить машину достаточно сложно. Мы предлагаем проводить популяризацию общественного транспорта и сделать его удобным для всех», — сообщила Ирина Гришечкина.

Она добавила, что комплекс мер для комфортного передвижения горожан также предусмотрен в Генплане-2050. Один из них — связать крупные магистрали с улицами. Из города уйдет весь транзит. Планируется построить магистральное сообщение, где можно развивать скорость до 110 километров в час, а через развязки попасть в районы столицы.

«Реконструкцию магистральных улиц можно делать бесконечно, и это не решает вопрос пробок. Поэтому необходимо развивать сети общественного транспорта, делать их схемы удобными, во всем мире это уже поняли», — заключила специалист.

По ее словам, сейчас все стремительные потоки движутся в центр, именно там сейчас больше всего предложений труда. Будет разработан многофункциональный район в каждом из четырех крупных частях города, а также специализированные районы в городе — медицинский и развлекательный. В южной части города будут созданы новый кластер и удобное транспортное сообщение к нему.
