Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом

Сегодня в прокат выходит боевик «Захват» режиссера Азирета Абдраимова.

Это история о молодом и талантливом боксере Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть все, но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов.

В съемках фильма приняли участие абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Бивол и главный тренер национальной сборной Кыргызстана по боксу Данияр Тологон уулу.

Жанр: боевик, спортивная драма.

Язык: русский, кыргызский (с убтитры на русском и кыргызском языках).

Актеры: Байсал Изабеков, Акылбек Эсенбеков, Эльдияр Омурбеков, Аяна Алымкулова, Дмитрий Бивол, Дулыга Акмолда, Бакыт Бектаналиев, Кристина Генкель, Махабат Байгабылова, Эрлан Токтомушев, Иманбек Кашкараев, Арген Карагулов.