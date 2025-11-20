10:14
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом

Сегодня в прокат выходит боевик «Захват» режиссера Азирета Абдраимова.

Это история о молодом и талантливом боксере Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть все, но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов.

В съемках фильма приняли участие абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Бивол и главный тренер национальной сборной Кыргызстана по боксу Данияр Тологон уулу.

Жанр: боевик, спортивная драма.
Язык: русский, кыргызский (субтитры на русском и кыргызском языках).
Актеры: Байсал Изабеков, Акылбек Эсенбеков, Эльдияр Омурбеков, Аяна Алымкулова, Дмитрий Бивол, Дулыга Акмолда, Бакыт Бектаналиев, Кристина Генкель, Махабат Байгабылова, Эрлан Токтомушев, Иманбек Кашкараев, Арген Карагулов.
Режиссер: Азирет Абдраимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351568/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Бум кыргызского кино: 70 фильмов за год и рост рынка до 1,5 миллиарда сомов
Афиша Бишкека на выходные: кинопоказы, «Дон Кихот» и выставки
В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Кыргызский фильм «Курак» покажут на кинофестивале в Боготе
В 2026 году выйдет «История игрушек — 5» с новым героем — планшетом Лилипад
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, «Травиата» и музыка Вивальди
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Бизнес
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
20 ноября, четверг
10:01
Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дм...
09:50
На 62 миллиона сомов закупит топливо ОАО «Кыргызкомур»
09:45
Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута
09:39
СМИ выяснили, почему спецпосланник главы США отказался от встречи с Зеленским
09:38
В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом