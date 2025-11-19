17:15
Общество

В городе Ош начали процесс возврата 27 соток земли, переданной в частные руки

В Оше началась процедура по возврату 27 соток земли, которые в 2008 году переданы в частную собственность. Об этом сообщили в мэрии города.

Участок расположен на восточной стороне центрального стадиона. До 2003 года здесь работало областное государственное предприятие по физической культуре и территория входила в состав спортивной базы.

В 2003 году участок передали во временное пользование ОсОО «РАМ». Пять лет спустя, в 2008-м, по постановлению мэрии земля была оформлена в частную собственность на имя гражданина Руслана Максудова.

По инициативе мэра города Женишбека Токторбаева начата работа по возврату участка муниципалитету. Городские власти также заявили, что продолжают проверку и других социально значимых объектов, которые в разные годы были переданы в частные руки.

О дальнейших решениях в муниципалитете обещают сообщить дополнительно.
