В Бишкеке для движения авто открыли новый мост на улице Шукурова

В Бишкеке открылся долгожданный мост через ЮБЧК, соединяющий улицы Шукурова (бывшая Кропоткина) и Медерова. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, за три месяца здесь построили современный, безопасный и удобный объект, который жители так ждали.

«Теперь проезд по этому направлению стал прямым и удобным, что улучшило транспортную связанность города. На объекте установлены балки, уложено два слоя асфальта, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Проезжая часть моста двухполосная, шириной 10 метров. По обеим сторонам обустроены тротуары шириной 2,25 метра. Для безопасности в ночное время смонтировано освещение — пять фонарных опор. Общая длина сооружения составляет 17 метров, ширина — 9 метров», — говорится в сообщении.

В открытии приняли участие мэр Айбек Джунушалиев, жители близлежащих домов и другие.

Градоначальник отметил, что это лишь начало. Следующее в планах — открытие моста на улице Ауэзова, который также ждут бишкекчане.

Новый мост полностью готов к эксплуатации и открыт для движения.