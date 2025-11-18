16:41
В Кыргызстане с 2026 года внедрят цифровое судопроизводство

Президент подписал закон о внедрении цифрового судопроизводства, который меняет архитектуру работы судов и задает новые стандарты взаимодействия граждан с судами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, документ, подписанный 14 ноября, вносит изменения в Административно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы, открывая путь к полноценному переходу на цифровые технологии при рассмотрении дел.

«Речь идет о технической модернизации и системном пересмотре того, как граждане получают доступ к правосудию. Закон устраняет барьеры, связанные с обязательным присутствием в зданиях судов, бумажными документами и длительными процедурами, которые десятилетиями оставались неизменными. Теперь подача исков, обмен документами и участие в заседаниях могут осуществляться в цифровой среде, что особенно важно для жителей отдаленных регионов.

Ключевым новшеством становится введение цифровой формы судопроизводства.

Судебные материалы, доказательства, определения и решения смогут формироваться в электронном формате, а суды получат возможность проводить заседания с применением аудио- и видеофиксации. Закон также закрепляет использование видео-конференц-связи: стороны, свидетели, эксперты или представители органов власти смогут участвовать в заседаниях, не приезжая в суд, используя личные цифровые устройства при наличии технической возможности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что важное изменение касается оптимизации нагрузки между судами.

«Верховный суд получит право перераспределять дела в цифровом формате, обеспечивая более равномерное распределение поступающих материалов, что позволит избежать перегрузки судов крупных городов и ускорит сроки рассмотрения дел по всей стране. Такая практика уже доказала свою эффективность в других государствах и рассматривается как инструмент минимизации коррупционных рисков.

Также на законодательном уровне закрепляется внедрение современных цифровых способов уведомления, включая СМС-сообщения, электронных уведомлений вместо традиционных писем, которые обходятся бюджетам судов в десятки миллионов сомов ежегодно. Эти механизмы обеспечивают подтверждение вручения, сокращают расходы и позволяют участникам процессов получать уведомления быстро и удобно», — подчеркивается в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2026-го, что согласуется с графиком реализации государственной целевой программы «Развитие системы правосудия на 2023-2026 годы».

Программа предусматривает модернизацию зданий, инфраструктуры и цифровых сервисов судебной системы именно к этому периоду. Цифровое судопроизводство станет логическим завершением большого комплекса организационных и технологических реформ, которые судебная система проводит последние годы.
