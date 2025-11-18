Число въехавших в Россию мигрантов сократилось на 1 миллион

За первые девять месяцев 2025 года число иностранцев, въехавших в Россию, сократилось на 1 миллион. Согласно данным Пограничной службы ФСБ, в страну сейчас чаще всего приезжают граждане Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Эксперты связывают такое снижение с ужесточением миграционного законодательства, сообщает Москва FM. Юристы отмечают, что появился общедоступный реестр контролируемых лиц, куда вносят данные о незаконно находящихся в стране иностранцах, что ограничивает им доступ к различным услугам, включая банковские операции на сумму свыше 30 тысяч рублей и заключение брака. Кроме того, процедура выдворения была ускорена, а ответственность за организацию незаконной миграции стала строже.

Наряду с ужесточением законов для трудовых мигрантов, сократился и въездной туристический поток. По данным Ассоциации туроператоров, с начала года он снизился более чем на 6 процентов. Среди основных причин называются сложности с транспортом и высокая стоимость авиабилетов, отсутствие удобных платежных решений для иностранцев, а также проблемы с работой сим-карт.