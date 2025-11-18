ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо

ГКНБ КР в рамках обеспечения продовольственной безопасности и соблюдения введенного государственного регулирования цен на мясную продукцию были проведены выездные комиссии с участием сотрудников мэрии Бишкека, антимонопольной службы и органов правопорядка с представителями крупных торговых точек по реализации мясной продукции.

Так, с 11 августа 2025 года в целях обеспечения продовольственной безопасности кабинетом министров было введено госрегулирование цен на мясо, которые не должны превышать 790 сомов за килограмм мяса.

В ходе беседы предпринимателям было доведено о необходимости соблюдения введенных норм государственного регулирования и недопущения искусственного завышения цен на мясную продукцию. Также особо было подчеркнуто о том, что в случае выявления фактов искусственного завышения цен на мясную продукцию и неисполнения вводимого госрегулирования цен на мясо, лица, осуществляющие противоправную деятельность, будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.

Фото ГКНБ. Рейды

ГКНБ КР продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и недопущению искусственного роста цен на товары первой необходимости.

Кроме этого, ГКНБ КР предупреждает о том, что специальный саботаж по ценовой политике мясной продукции, выходящий за рамки норм законодательства, будет рассматриваться в уголовном порядке.