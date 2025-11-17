Бум кыргызского кино: 70 фильмов за год и рост рынка до 1,5 миллиарда сомов

17 ноября в Кыргызстане отмечается День кыргызского кино. Праздник был установлен постановлением правительства КР в 1994 году. Дата выбрана неслучайно — 17 ноября 1941 года было принято решение об организации студии кинохроники в городе Фрунзе.

В 1961 году киностудия была переименована в «Кыргызфильм», а в 2002 году ей присвоено имя выдающегося режиссера Толомуша Океева.

Сегодня праздник отмечает не только «Кыргызфильм», а все кинематографисты страны.

Второе дыхание для киностудии

Директор «Кыргызфильма» Максат Жумаев расказал 24.kg, что в честь праздника на здании киностудии был создан мурал Толомушу Окееву.

Он также поделился успехами и планами киностудии.

«У нас сейчас идет подготовка к съемкам фильма о Жусупе Абдрахманове, съемки начнутся в январе. Планируем премьеру ко Дню независимости 2026 года. На следующий год планируем снять 11 фильмов, среди них и короткометражные, 3 исторических фильма и 4 фестивальных», — рассказал Максат Жумаев.

По его словам, в следующем году у киностудии появятся два новых павильона и звукозаписывающая студия Dolby Atmos. Кроме этого, планируется полностью обновить материально-техническую базу и провести реконструкцию кинотеатра, который не ремонтировался с советских времен.

Один из самых популярных фильмов этого года, снятых «Кыргызфильмом», по словам Максата Жумаева — это «Кара Кызыл Сары» режиссера Актана Арыма Кубата. Картина уже завоевала различные призы.

Рынок растет

«Скоро будет премьера еще двух фильмов — «Туткун» Темира Бирназарова и «Буйрук» Дастана Мадалбекова. Сначала их покажут на фестивалях, после мировой премьеры будут показывать в Кыргызстане. Картины «Кыргызфильма» высоко ценятся за рубежом, они каждый год занимают призовые места на различных фестивалях. Мы ставим себе цель выиграть на Каннском или Берлинском кинофестивале», — поделился планами руководитель киностудии.

Фильмы 1.1 Studio сейчас пользуются большой популярностью. Один из его основателей Бахтияр Матянью рассказал, что сейчас киностудия выпускает 2-3 фильма в год.

Но за количеством мы не гонимся, нам важнее делать качественное кино. Бахтияр Матянью

Бахтияр Матянью отметил, что бюджеты фильмов в Кыргызстане могут колебаться от $60 тысяч до $300 тысяч.

«В среднем производители стараются укладываться в $100-120 тысяч. Прибыль может быть разной, фильм может приносить 1,5-3хкратную доходность, некоторые — намного больше, если «заходят» зрителю. Конечно, есть картины, которые не окупаются, и их тоже немало. Благо, за 10 лет работы студии, еще ни один проект у нас «не улетел в минус»», — отметил представитель 1.1 Studio.

По словам Бахтияра, рынок в последние годы растет ежегодно почти в два раза. Общий объем сборов в кинотеатрах, по оценкам киностудии, составляет уже более 1,5 миллиарда сомов в год. В 2022-м эта цифра была менее 400 миллионов сомов.

«⁠Этот бум начался после пандемии и начала санкций, примерно с 2022 года. Голливуд сократился, повысился спрос на локальное кино, в регионах активно начали открываться кинотеатры. Ну и местные производители не подкачали и начали выпускать более качественное кино. В совокупности это все наращивает рынок», — отметил Бахтияр Матянью.

Он добавил, что зритель стал более избирательным и требовательным к местному производителю. Все так же популярны комедии, но и другие жанры набирают популярность: драмы, триллеры, ужасы.

Но нет определенного жанра, который обязательно «стрельнет». Популярным становится хорошее кино. Если картина плохая, ни жанр, ни маркетинг ее не спасет. Бахтияр Матянью

Самым популярным фильмом 1.1 Studio из числа последних работ Бахтияр Матянью назвал картину «От».

Рекордный показатель

Создатель онлайн-кинотеатра кыргызских фильмов Etnomedia, режиссер, член ассоциации кыргызских кинопродюсеров Суйун Откеев отметил, что кыргызская киноиндустрия переживает бум. По его словам, в этом году побит рекорд — снято 70 отечественных фильмов.

«Мы фиксируем все фильмы, которые снимаются в Кыргызстане. В этом году побит рекорд. Раньше было в районе 50-55 картин в год», — отметил режиссер.

Ровно 5 лет назад в день кыргызского кино была запущена платформа Etnomedia, где каждый желающий за определенную плату может посмотреть любой кыргызский фильм в хорошем качестве.

«Сейчас в базе около 600 кыргызских фильмов. Около 95 процентов всех снимавшихся в Кыргызстане фильмов, у нас есть. Кыргызы, проживающие в разных странах, смотрят фильмы на этой платформе, много зрителей из России, Америки, стран Европы. Мы добавили возможность оценивать то, что посмотрели пользователи, чтобы составлять рейтинг фильмов. До сих пор наиболее популярны комедии, в этом году были еще популярными триллеры. Если раньше было всего 3-4 хита в год, то сейчас популярные фильмы появляются каждый месяц. Это говорит о том, что растет качество», — сказал Суйун Откеев.

По его словам, в настоящее время в Кыргызстане работают около 70 киностудий, и если раньше «хитовые» фильмы снимали только опытные студии, то сейчас может «выстрелить» и продукт молодой команды.

Режиссер добавил, что в последние годы в стране начали активно снимать сериалы. Сам Суйун Откеев снял первый исторический сериал «Кара-Кыргыз», премьера которого состоится в декабре.