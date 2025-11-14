Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела вопрос о нарушении условий информирования избирателей и проведения предвыборной агитации.

По данным ЦИК, по результатам мониторинга соцсетей установлено, что согласно опубликованным фото и видеоматериалам на страничке пользователя Махмуд Абдубалиев в Facebook за кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 10 Суйунбека Омурзакова, распространяется информация, нарушающая условия проведения предвыборной агитации.

Распространившая информацию К. Ташматова пояснила, что на рынке услышала о встрече кандидата Омурзакова и написала об этом в WhatsApp группах. По ее словам, она не знала, что нарушает условия предвыборной агитации, позже она удалила аудио сообщение в группе.

Рабочей группой рекомендовано применить в отношении К. Ташматовой меру ответственности в виде административного штрафа в 7,5 тысяч сомов.