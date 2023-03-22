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Общество

«Мекен-карт». Сколько будет стоить ее получение

С 13 марта начался прием документов от соотечественников, имеющих иностранный паспорт, на получение «Мекен-карт». Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, «Мекен-карт» обеспечивает беспрепятственный въезд и пребывание на территории Кыргызстана, доступ к услугам образования и медицины, возможность осуществления трудовой деятельности без оформления разрешительных документов и многое другое.

«Процесс получения статуса соотечественника является достаточно простым и доступным для иностранных граждан — бывших граждан Кыргызской Республики, их детей и внуков.
На территории Кыргызстана необходимо обратиться в Центры обслуживания населения и оплатить государственную пошлину — 10 тысяч сомов, расходы на прием, выдачу, бланк и персонификацию документа «Мекен-карт» — 1 тысячу 315 сомов. Если заявитель находится за границей, можно подать необходимые документы в загранучреждении КР и оплатить 10 тысяч 618 сомов и $40 в качестве консульских сборов», — сообщили в ведомстве.

Срок рассмотрения заявлений составляет около трех месяцев в общем порядке и полтора месяца — в упрощенном.

«Иностранные граждане имеют право обратиться с ходатайством в упрощенном порядке, если с момента выхода из гражданства КР прошло не более шести месяцев», — добавили в Минтруда.

За дополнительной информацией можно обратиться в кол-центр по номеру 119 или написать вопрос на официальных страницах в социальных сетях Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства цифрового развития и Министерства иностранных дел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261351/
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