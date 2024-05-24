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Общество

Заявку на получение «Мекен-карт» подали 169 соотечественников

Заявку на получение «Мекен-карт» подали 169 соотечественников за рубежом, из них 118 человек уже получили документ. Об этом на заседании фракции «Ишеним» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, больше всего заявок поступило от соотечественников из России — 67 и Германии — 69.

Добавим, инициатива «Мекен-карт» запущена в марте 2023 года. Это документ соотечественника с иностранным гражданством государственного значения. Как его получить, можно узнать на сайте Министерства труда. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294898/
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