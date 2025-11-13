«Кыргызфармация»: за 10 месяцев в КР поставили лекарств на 4 миллиарда сомов

За 10 месяцев 2025 года в Кыргызстан централизовано поставили лекарств и медицинских изделий на сумму 4 миллиарда сомов. Об этом сообщило ГП «Кыргызфармация».

По его данным, в 2023 году показатель составлял лишь 1 миллиард сомов.

«Все поставки обеспечены на основе все тех же оборотных средств в 1 миллиард сомов, полученных в 2023-м. Мы продолжаем искать пути для повышения эффективности расходов и устойчивого роста. Мы не привлекаем прямые инвестиции, но получаем ценную техническую и экспертную поддержку от Всемирного банка, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Благодаря этому развиваем логистику, цифровизацию и внедряем лучшие практики в прозрачность закупочных процессов», — отметили в ГП.

В «Кыргызфармации» добавили, что осуществляется переход на цифровизацию закупок. Платформа Kyrgyzpharm.med.kg уже используется. До конца 2025 года планируется интеграция с государственными порталами, что поможет отслеживать движение товаров, заявки и остатки в реальном времени.

В 2026-м ожидается открытие региональных складов и расширение логистических проектов. Это создаст дополнительные рабочие места и усилит инфраструктуру лекарственного обеспечения в регионах.