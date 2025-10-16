09:56
За последние три года в Кыргызстане гепатит выявили у более чем 50 тысяч человек

В Кыргызстане три дозы вакцины против гепатита В получили 186 тысяч человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор Центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.

Она напомнила, что с 2022 года в республике проводится вакцинация взрослых против гепатита В. Она доступна во всех поликлиниках на бесплатной основе. Желающие должны получить три дозы в указанные специалистом сроки.

Умуткан Чокморова рассказала, что за указанный период проведено около 2 миллионов анализов на вирусные гепатиты. Болезнь выявили у 50 тысяч 200 человек, в том числе:

  • гепатит В — у 32 тысяч 247 человек;
  • гепатит С — у 17 тысяч 953 человек.

По словам главы центра, есть положительная динамика. Сегодня лечение гепатитов так же предоставляется бесплатно.

Ранее Республиканский центр иммунопрофилактики сообщал, что в КР с 2000 по 2020 год заболеваемость гепатитом В снизилась в 14 раз, а среди детей — в 145 раз.
