Общество

Кабмин Кыргызстана намерен прогнозировать потребности рынка труда

На общественное обсуждение представлен проект постановления кабинета министров «Об утверждении порядка проведения анализа и прогнозирования спроса на квалифицированную рабочую силу».

Документ направлен на создание эффективной системы прогнозирования потребностей рынка труда и разработку рекомендаций для системы профессионального образования.

Согласно проекту, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР определено ведущим и координирующим органом в этом процессе. Ведомство будет собирать и анализировать данные о занятости населения, востребованных профессиях и подготовке кадров.

Национальный статистический комитет и Налоговая служба будут предоставлять Минтруда информацию о численности работников по видам деятельности, а также о самозанятых лицах. При регистрации патентов для самозанятых предлагается ввести графу о виде хозяйственной деятельности.

Министерства просвещения и науки, высшего образования и инноваций раз в три года (начиная с 2027 года) будут представлять сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников учебных заведений, что позволит более точно оценивать соответствие подготовки кадров потребностям экономики.

Для проведения анализа и прогнозирования спроса на рынке труда планируется раз в три года выделять по 6 миллионов сомов из республиканского бюджета начиная с 2030 года.

Разработчики отмечают, что принятие документа позволит лучше согласовать систему образования с реальными потребностями рынка труда, повысить занятость населения и снизить дефицит квалифицированных специалистов.
