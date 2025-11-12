За 10 месяцев более 226 тысяч человек получили средства пенсионных накоплений

По данным на 1 ноября, общее количество получивших средств пенсионных накоплений составило 226 тысяч 144 человека на сумму 5 миллиардов 770,3 миллиона сомов. Об этом сообщает Соцфонд КР.

По его данным, из них:

— выплата гражданам, достигшим пенсионного возраста — 198 тысяч 880 человек (3 миллиарда 61,1 миллиона сомов);

— выплата выехавшим из страны на ПМЖ — 4 тысячи 496 человек (251,8 миллиона сомов);

— выплата наследникам умерших застрахованных лиц — 11 тысяч 847 человек (357,1 миллиона сомов);

— выплата военнослужащим — 995 человек (11,6 миллиона сомов);

— лицам, получающим ипотечный кредит— 385 человек (87 миллионов сомов);

— лицам, получившим ипотечный кредит — 7 тысяч 779 человек (1 миллиард 745,2 миллиона сомов);

— лицам, погашающим выплаты по договору аренды жилья (финансируемая ОАО «ГИК») — 317 человек (52,1 миллиона сомов);

— лицам, участвующим в долевом жилищном строительстве или погашающим выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах, с предоставлением банковской гарантии — 367 человек (71,8 миллиона сомов);

— лицам, признанным официально безработными — 312 человек (5,9 миллиона сомов);

— лицам, имеющим тяжелые заболевания — 766 человек (126,7 миллиона сомов).

Напомним, что в целях улучшения качества жизни и обеспечения социального благополучия граждан Кыргызской Республики, существует возможность использования средств пенсионных накоплений в различных сферах:

1. Выплата гражданам, достигшим пенсионного возраста:

• Пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и имеющих учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления, а также для лиц, имеющих право на пенсию и обратившихся за ее назначением в соответствии с тем же законом, при условии наличия учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

2. Выезд за пределы страны:

• Граждане, выехавшие или выезжающие на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, также могут получить свои пенсионные накопления, сохраненные на личных страховых счетах.

3. Наследники:

• Наследникам умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, предоставляется право на получение этих средств.

4. Выплата военнослужащим:

• Военнослужащие имеют возможность получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении общеустановленного возраста 63 года, при наличии средств на счету ГНПФ. Важно отметить, что военнослужащие не осуществляют отчисления страховых взносов в Соцфонд в течение периода военной службы. Эта возможность применима к тем гражданам, которые до или после военной службы работали в гражданской сфере и вносили соответствующие взносы в Соцфонд.

5. Ипотечное кредитование:

• Граждане, а также их супруги, получающие или получившие ипотечный кредит и выплачивающие средства по договору аренды жилья с последующим выкупом в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «ГИК», а также участвующие в долевом жилищном строительстве или погашающие выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах, с предоставлением банковской гарантии, могут использовать средства пенсионных накоплений для финансирования первоначального взноса и погашения ипотечного кредита.

6. Безработица:

• Официально признанные безработные могут получать средства пенсионных накоплений, учитывая размер прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста.

7. Лечение тяжелых заболеваний:

• Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями и их семьи, могут досрочно получать средства пенсионных накоплений для финансирования лечения (согласно перечню тяжелых заболеваний ссылка: https://sf.gov.kg/.../perechen-tyazhelyh-zabolevanij.../ ).