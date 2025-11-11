Ансамбль «Камбаркан» впервые выступил в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН впервые состоялся концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, вечер под символичным названием «От гор до океанов» был приурочен к Конференции ООН по изменению климата (КС-30) и призвал к объединению усилий международного сообщества для защиты горных экосистем и океанов.

«Выступление ансамбля «Камбаркан» стало ярким проявлением культурного наследия Кыргызстана и его приверженности делу сохранения природы и уникального биоразнообразия. Мелодичное звучание комуза, ооз-комуза и других национальных инструментов, напевы кочевников, дополненные видеокадрами гор, рек и ледников республики, создали атмосферу живого единства человека с природой», — говорится в сообщении.

Концерт в стенах ООН стал символом вклада КР в продвижение устойчивого развития и охраны горных экосистем, а также важным культурным событием, познакомившим гостей с богатой историей, традициями и самобытностью кыргызского народа.