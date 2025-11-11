Ремонт моста на проспекте Жибек Жолу. В мэрии показали, как идет строительство

Работы по реконструкции моста на проспекте Жибек Жолу активно продолжаются. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на сегодня полностью завершено строительство опор с западной части, в то время как на восточной продолжаются бетонные и монтажные работы.

«В рамках первого этапа для возведения моста доставлены шесть балочных конструкций. Новый мост будет значительно шире и удобнее для движения, количество полос увеличится с двух до шести. Длина сооружения составит 25 метров, а ширина — 34,3 метра. По обе стороны предусмотрены тротуары шириной по 3 метра, что обеспечит безопасное движение пешеходов», — говорится в сообщении.

Реконструкция моста — важный элемент программы по модернизации улично-дорожной сети столицы и повышению безопасности движения.