20:26
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

Ремонт моста на проспекте Жибек Жолу. В мэрии показали, как идет строительство

Работы по реконструкции моста на проспекте Жибек Жолу активно продолжаются. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, на сегодня полностью завершено строительство опор с западной части, в то время как на восточной продолжаются бетонные и монтажные работы.

«В рамках первого этапа для возведения моста доставлены шесть балочных конструкций. Новый мост будет значительно шире и удобнее для движения, количество полос увеличится с двух до шести. Длина сооружения составит 25 метров, а ширина — 34,3 метра. По обе стороны предусмотрены тротуары шириной по 3 метра, что обеспечит безопасное движение пешеходов», — говорится в сообщении.

Реконструкция моста — важный элемент программы по модернизации улично-дорожной сети столицы и повышению безопасности движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350524/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле Нового автовокзала
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека
Новый мост на дороге Нарын — Оруктам сдан в эксплуатацию
В Бишкеке начнется реконструкция моста на Жибек Жолу через реку Аламедин
Не повторять трагедию. Депутат просит отремонтировать аварийный мост в Лахоле
В Джети-Огузе строят мост между селом Уч-Кошкон и рудником «Тоголок»
Глава Минтранса обещает построить мост в селе Эки-Нарын за 21 день
Временную дорогу из-за обрушения моста строят в Нарынском районе
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
11 ноября, вторник
20:24
Мощнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце Мощнейшая в 2025 году вспышка зафиксирована на Солнце
20:14
ЦИК оштрафовала двух кандидатов за нарушение правил агитации
20:02
Ремонт моста на проспекте Жибек Жолу. В мэрии показали, как идет строительство
19:43
В Бишкеке восстанавливают ливнеприемные решетки. Горожан просят не воровать их
19:28
Лаборатория кино Qarash Lab приглашает на мастер-классы по продюсированию