Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года

Временное государственное регулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Читайте по теме Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст

По ее данным, это сделали для недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на рынке мяса (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) и обеспечения ценовой доступности данного социально значимого продукта для населения.

Продление меры направлено на сохранение стабильности внутреннего рынка и защиту интересов граждан в условиях сохраняющейся ценовой волатильности, отметили в Минэкономики.

Напомним, госрегулирование ввели 11 августа на 90 дней.