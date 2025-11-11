17:21
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Госрегулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года

Временное государственное регулирование цен на мясо в Кыргызстане продлили до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Читайте по теме
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст

По ее данным, это сделали для недопущения дальнейшего роста цен, предотвращения спекулятивных проявлений, стабилизации ситуации на рынке мяса (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) и обеспечения ценовой доступности данного социально значимого продукта для населения.

Продление меры направлено на сохранение стабильности внутреннего рынка и защиту интересов граждан в условиях сохраняющейся ценовой волатильности, отметили в Минэкономики.

Напомним, госрегулирование ввели 11 августа на 90 дней.

Под государственное регулирование подпадают:

  • говядина — максимум 680 сомов;

  • баранина — максимум 690 сомов.

Важно: регулирование не распространяется на бескостное мясо, такое как вырезка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350490/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Мировые цены на говядину достигли рекордного максимума с 1960 года
Кыргызстанские компании будут отправлять мясо на экспорт в Южную Корею
Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане
Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Мониторинг цен на мясо в Таласе провела антимонопольная служба
Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
11 ноября, вторник
17:18
Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за девять месяцев 2025 года Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за ...
16:52
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
16:45
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева
16:33
В Оше задержаны лжемилиционеры. Подозреваются в вымогательстве $30 тысяч
16:23
В 25 городах и 600 селах Кыргызстана строят новые системы водоснабжения