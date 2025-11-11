12:38
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Клинику Назаралиева посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в КР

Международный медицинский центр доктора Назаралиева посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызской Республике Бирендер Сингх Ядав.

Гость познакомился с уникальной техникой стресс-энергетической психотерапии (СЭПТ) и авторской методикой лечения зависимостей.

Посол посетил отделение центральной холинолитической блокады (ЦХЛБ), побывал на Горе спасения Таштар-Ата и совершил символический ритуал возложения камня. В завершение визита он выразил благодарность за теплый прием, отметил глубокую философию профессора Назаралиева и миссию центра — возвращать людям надежду и веру в жизнь.

Посол также предложил направить в Кыргызстан специалистов по духовным практикам из Индии — отшельников, аскетов и йогов в одном лице — для обмена опытом и совместного изучения путей духовного исцеления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350415/
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
Визит посла Узбекистана в клинику Назаралиева: дипломатия и человечность
Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева
Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Манифест новой эпохи
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
11 ноября, вторник
12:19
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификато...
12:15
Главный приз — мусоровоз. В Кыргызстане выберут самый чистый город
12:12
Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы
12:10
В Бишкеке перекроют участок бульвара Эркиндик из-за ремонта трубопровода
12:09
Из школы № 25 эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о бомбе