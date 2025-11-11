Клинику Назаралиева посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в КР

Международный медицинский центр доктора Назаралиева посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызской Республике Бирендер Сингх Ядав.

Гость познакомился с уникальной техникой стресс-энергетической психотерапии (СЭПТ) и авторской методикой лечения зависимостей.

Посол посетил отделение центральной холинолитической блокады (ЦХЛБ), побывал на Горе спасения Таштар-Ата и совершил символический ритуал возложения камня. В завершение визита он выразил благодарность за теплый прием, отметил глубокую философию профессора Назаралиева и миссию центра — возвращать людям надежду и веру в жизнь.

Посол также предложил направить в Кыргызстан специалистов по духовным практикам из Индии — отшельников, аскетов и йогов в одном лице — для обмена опытом и совместного изучения путей духовного исцеления.