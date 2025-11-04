Визит посла Узбекистана в клинику Назаралиева: дипломатия и человечность

Накануне, 3 ноября, «Медицинский центр доктора Назаралиева» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике Саидикрам Ниязходжаев.

Проблема наркомании сегодня глобальная и безжалостная. Интернет, подаривший человечеству невиданные возможности, открыл и двери в новые формы зависимости.

Узбекистан — мощная, стремительно развивающаяся страна Центральной Азии с огромным потенциалом. Но и ее, как и многие другие страны, тень этой беды не обошла стороной.

Посол был по-настоящему удивлен, встретив в клинике доктора Назаралиева пациентов из Марокко, США, Алжира, Грузии, Болгарии, России, Германии и других стран.

Это живое доказательство того, что болезнь не имеет границ, а исцеление объединяет людей.

Подробнее — в видеоролике.