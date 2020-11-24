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Бизнес

Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева

Вторая волна COVID-19 докатилась и до нас — мир снова уходит на карантин. Для Кыргызстана это означает удар по экономике, торговле и международному сотрудничеству.

Мы в Медицинском центре Назаралиева первыми почувствовали это на себе — после короткого оживления (сентябрь, октябрь) в начале ноября МЫ ОПЯТЬ ЛИШИЛИСЬ КЛИЕНТОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА.

Сегодня мы выписываем последних пациентов из Стамбула, Москвы и Франкфурта-на-Майне.
Но мы не собираемся закрываться, как это было сделано нами весной, а сделаем упор на проведение лечения от алкогольной и наркотической зависимости для граждан родного Кыргызстана.

Соотечественники МОГУТ ПРОЙТИ У НАС ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ — 50 процентов от стоимости полного курса.

Мы проводим подобную политику уже более 20 лет, с 2000 года, и считаем это правильным.

Однако надеемся, что в мае 2021 года мы снова запустим наше международное направление и будем, как и прежде, привлекать в Кыргызстан «медицинских туристов» из многих стран мира.

Всем крепкого здоровья и хорошего настроения!

nazaraliev. com
+996 775 58 5009.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174220/
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