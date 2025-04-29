Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева

Посол Саудовской Аравии в Кыргызской Республике – господин Ибрахим ибн Ради ар-Ради посетил Медицинский Центр доктора Назаралиева, где ознакомился с авторским методом лечения зависимости. В ходе визита он встретился с пациентами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, России, Грузии, Казахстана и обсудил с профессором Назаралиевым актуальные проблемы наркозависимости в Саудовской Аравии.

Кроме того, была поднята тема возможности открытия филиала клиники в Эр-Рияде, что значительно улучшит доступность лечения для арабских пациентов.

Господин Ибрахим ибн Ради ар-Ради отметил высокий мировой уровень лечения, предоставляемого клиникой, и выразил уверенность, что данная встреча не последняя и что впереди еще есть вопросы, которые нужно обсуждать.