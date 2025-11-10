В Кочкорском районе временно закрыли перевал Калмак-Ашуу

Перевал Калмак-Ашуу на дороге Сары-Булак — Сон-Куль временно закрыт для проезда. Об этом сообщили в территориальном отделе департамента дорожного хозяйства по Нарынской области.

По данным ведомства, движение ограничено на участке с 27-го по 37-й километр трассы, ведущей к летним пастбищам Сон-Куля. Решение принято распоряжением акима Кочкорского района в связи с наступлением зимы и повышенным риском схода снежных лавин.

Перевал закрыт с 6 ноября. Дорожной службе № 14 поручено установить предупреждающие знаки и контролировать участок. Сары-Булак айыл окмоту и районное отделение МЧС обязали следить за снежными образованиями и в случае необходимости проводить принудительный спуск лавин.

Власти отмечают, что ограничение введено для безопасности жителей и водителей.