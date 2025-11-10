В городе Ош на сутки отключат питьевую воду на правом берегу Ак-Бууры

В Оше временно приостановят подачу питьевой воды на правобережной части города. Об этом сообщили в местном «Водоканале».

По данным предприятия, воду отключат сегодня с 23.00 на сутки. Ограничения связаны с профилактической очисткой системы, заменой задвижек диаметром 300 и 400 миллиметров, а также с переносом трубопровода диаметром 800 миллиметров при расширении улицы Тажик.

Подача воды возобновится с 23.00 11 ноября.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой. Для справок можно обратиться по телефонам: 81115, 81151, 81150, 0553200105.