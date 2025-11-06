Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительства солнечной электростанции в селе Кызыл-Орук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Директор ОсОО «РЭЦА» Фам Минь Банг доложил, что работы идут согласно утвержденному графику. На объект уже доставлено 104,5 мегаватта солнечных панелей. В настоящий момент завершается обустройство временного жилья для сотрудников, ведется заливка фундамента под подстанцию и линию электропередачи напряжением 110 киловатт, а также установка опорных кронштейнов под панели.

Таалайбек Ибраев подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества работ, поручив руководству компании усилить контроль на площадке.

Завершение первого этапа проекта мощностью до 150 мегаватт планируется в первом полугодии 2026 года.