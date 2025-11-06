Дайырбек Орунбеков объяснил причины отключений электричества в Кыргызстане

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с перебоями электроснабжения в стране.

Он извинился за причиненные неудобства и отметил, что причины энергетического дефицита имеют долгосрочный характер.

По словам Дайырбека Орунбекова, Кыргызстан по-прежнему опирается на гидроэлектростанции, которые были построены 60-70 лет назад. После обретения независимости в течение почти 30 лет в стране не строились новые крупные энергообъекты, в то время как численность населения, объемы строительства и потребление электроэнергии ежегодно росли.

«Отключения электричества создают неудобства для всех нас. Я сам живу в тех же условиях. Поэтому прошу прощения за причиненные неудобства», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Он подчеркнул, что энергетический дефицит существовал и ранее, однако тогда проблема решалась за счет импорта дорогой электроэнергии, что увеличивало внешние долги государства.

Дайырбек Орунбеков напомнил, что с 2021 года начаты реальные шаги по повышению энергонезависимости страны. В частности, началось строительство Камбар-Ата-1 ГЭС мощностью 1 тысяча 860 мегаватт, способной обеспечить Кыргызстан электроэнергией и в перспективе сделать страну экспортером.

Кроме того, в 2024–2025 годах в стране уже введены и вводятся в эксплуатацию новые и модернизированные гидроэлектростанции:

• Бала-Саруу ГЭС — 25 мегаватт;

• Кайнама ГЭС — 9,6 мегаватта;

• Кок-Арт ГЭС — 6,7 мегаватта;

• Кара-Куль ГЭС — 18 мегаватт (вводится в 2025 году);

• реконструкция Токтогульской ГЭС дала дополнительные 240 мегаватт мощности.

Также запланировано масштабное строительство малых и средних ГЭС до 2030 года с общей мощностью более 500 мегаватт.