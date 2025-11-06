Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом

В Бишкеке утром вновь зафиксировали плотное задымление. Смог накрыл центральную часть города и частный сектор на севере столицы. На кадрах, снятых журналистами 24.kg, отчетливо видно, что город погружен в серую дымку.

По данным специалистов, ухудшение качества воздуха связано с началом активного отопительного сезона, так как многие дома в частном секторе отапливают углем. Слабый ветер не позволяет загрязненному воздуху подниматься и рассеиваться.

Наиболее плотный слой смога наблюдается в зонах интенсивной застройки и вдоль магистралей.

Синоптики отмечают, что при сохранении текущих метеоусловий смог может задержаться до вечера. Медики рекомендуют жителям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, детям и пожилым избегать длительного пребывания на улице.