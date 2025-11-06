11:41
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Общество

Центр Бишкека и частный сектор на севере накрыло смогом

В Бишкеке утром вновь зафиксировали плотное задымление. Смог накрыл центральную часть города и частный сектор на севере столицы. На кадрах, снятых журналистами 24.kg, отчетливо видно, что город погружен в серую дымку.

По данным специалистов, ухудшение качества воздуха связано с началом активного отопительного сезона, так как многие дома в частном секторе отапливают углем. Слабый ветер не позволяет загрязненному воздуху подниматься и рассеиваться.

Наиболее плотный слой смога наблюдается в зонах интенсивной застройки и вдоль магистралей.

Синоптики отмечают, что при сохранении текущих метеоусловий смог может задержаться до вечера. Медики рекомендуют жителям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, детям и пожилым избегать длительного пребывания на улице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349853/
просмотров: 1011
Версия для печати
Материалы по теме
Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
Борьба со смогом. Утепление домов снижает потребление угля
В Бишкеке обсудили меры по снижению загрязнения воздуха в осенне-зимний период
Ввоз и продажу мелкого угля запретили в Бишкеке и Чуйской области
В Литве детей обучат управлению дронами
Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Жители многоэтажки в Бишкеке возмущены: неизвестный с дрона снимал окна квартир
Дрон летает у окон. Жители микрорайона № 11 жалуются, что их снимают неизвестные
Агродрон за 1,7 миллиона сомов планирует приобрести Минсельхоз
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
11:37
Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанц...
11:34
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
11:26
США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
11:23
Ежегодно в мире исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса
11:12
Кыргызстан доставил народу Сирии 150 тонн гумпомощи