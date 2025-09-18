07:54
Власть

Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза: что обсудили

Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза, находящегося в Кыргызстане с официальным визитом.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, развитию банковского сектора, а также углублению инвестиционного партнерства.

Глава государства отметил, что в условиях глобальной экономической нестабильности стороны намерены совместными усилиями увеличить двусторонний товарооборот до $5 миллиардов.

Особое значение придается работе межправительственной комиссии и мерам по снижению экспортно-импортных пошлин.

Кыргызстан готов предложить турецкому бизнесу благоприятные условия для инвестиций в таких сферах как энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, туризм и другое.

Джевдет Йылмаз отметил, что благодаря политической воле лидеров двух стран сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном достигло уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он высоко оценил динамику экономического роста страны, проводимые реформы, а также отметил позитивные изменения в инфраструктуре и строительной сфере.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343922/
просмотров: 223
