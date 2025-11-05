12:33
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение

Фото МЧС. В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило предупреждение о повышенной лавинной опасности в горных регионах страны. По данным ведомства, с 5 по 7 ноября из-за прошедших и ожидаемых осадков в районе перевала Чон-Ашуу (74–90-й километры автодороги Каракол — Энильчек) возможны сходы снежных лавин и образование снежных заносов.

Спасатели предупреждают, что дорожное покрытие может стать скользким, местами ожидается гололедица. Водителям рекомендуется сохранять увеличенную дистанцию между автомобилями — до 500 метров, а передвижение по указанным участкам может быть временно ограничено.

В МЧС призвали автомобилистов сменить летние шины на зимние, иметь при себе необходимые запасы воды, еды, аптечку, лопату и цепи противоскольжения. При отсутствии крайней необходимости ведомство рекомендует временно воздержаться от поездок в горные районы.

В случае чрезвычайной ситуации круглосуточно работает номер 112. Звонок бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349738/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
Крупный пожар на бывшем нефтеперерабатывающем заводе в Баткене потушен
В Кадамджайском районе горит нефтеперерабатывающее предприятие
В Бишкеке завершились республиканские командно-штабные учения по ГО
Сорок погибших. МЧС призывает граждан КР соблюдать правила пожарной безопасности
В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
В Бишкеке проверяют систему оповещения: горожан просят сохранять спокойствие
Скорая, вертолеты и сирена. В Бишкеке пройдут учения МЧС
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
5 ноября, среда
12:13
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностран...
12:10
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
12:09
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
12:08
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
12:00
Уголь этой зимой: «Кыргызкомур» постарается не поднимать цены