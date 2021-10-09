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Общество

В Бишкеке открылся ресурсный центр паллиативной помощи

В Бишкеке открылся ресурсный центр паллиативной помощи на базе ЦСМ № 8 на проспекте Чуй, 40. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, врачи и медицинские сестры мультидисциплинарных команд будут консультировать и оказывать помощь тяжелобольным на дому, проводить онлайн-консилиумы с врачами из регионов. Планируются также обучающие семинары, тренинги, лекции и взаимодействие с иностранными экспертами.

Одним из самых главных вопросов, который Ресурсный центр будет помогать решать семейным врачам — обеспечение тяжелобольных обезболивающими лекарствами. Это трамадол и морфин, противосудорожные препараты. Без них невозможно снять боль и тяжелые симптомы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209855/
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