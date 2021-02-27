Отделение для паллиативных больных в городе Ош находится в ужасном состоянии

Паллиативное отделение и отделение химиотерапии Ошского межобластного центра онкологии находится в ужасном состоянии. Фотографии опубликовала на своей странице в Facebook глава фонда «Вместе против рака» Гульмира Абдыразакова.

По ее словам, паллиативное отделение расположено в убогом здании 30-х годов прошлого века, требующего капитального ремонта.

«Только благодаря руководству ОМОЦО, директору Жанеку Белекову, медперсоналу, приверженному своему делу, группе молодых врачей и медсестер под его руководством, это отделение еще существует. Время диктует, и нуждающихся в паллиативной помощи с каждым годом все больше. Тогда, когда люди доживают последние дни в нищих и невыносимых условиях, депутаты щеголяют и демонстрируют дорогие часы. Это кощунственная несправедливость!» — отметила она.

Гульмира Абдыразакова добавила, что на все отделение один врач, один медбрат, одна медсестра на 10 коек. «В очереди 10 человек, есть запись для того, чтобы попасть в это нищее отделение. Завотделения рассказал, что если пациентов можно госпитализировать на 10 дней, то вынуждены держать не более 5 дней, так как другие пациенты и их родственники могут ночевать в машине, ожидая места. И тот, кто попал и дожил, тот «счастливчик», так как может получить помощь и обезболивающее, а кто не выдержал, тот ушел, не получив помощи врачей», — отметила она.

Гульмира Абдыразакова отмечает, что необходимо сделать капитальный ремонт двухэтажного здания. «Кстати, туалета на втором этаже нет. Все ходячие паллиативные пациенты вынуждены спускаться по крутой лестнице, что даже здоровому человеку небезопасно», — отметила она.

Кроме того, необходимо увеличить штат сотрудников, оснастить кабинеты и палаты.