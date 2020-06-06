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Общество

Скандал с детским хосписом. Мировое сообщество обратилось к премьер-министру

Ситуация вокруг Первого детского хосписа вызывает серьезное возмущение представителей международного профессионального сообщества в сфере оказания паллиативной помощи. Об этом 24.kg сообщили члены общероссийского народного фронта «Регион заботы».

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Уточняется, что высказывания депутата Евгении Строковой о деятельности учреждения поставили под угрозу его работу.

«Хоспис является единственной организацией, которая оказывает паллиативную помощь детям в Кыргызстане. Под неоправданное давление попали руководство учреждения и его сотрудники — те, кто взял на себя смелость и ответственность развивать паллиативную помощь в республике», — подчеркивается в сообщении.

В связи с высокой социальной значимостью ситуации члены фронта направили письмо премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и попросили внимательно разобраться в этом вопросе, оказать содействие и помощь тем, кто помогает семьям с неизлечимо больными детьми.

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«За годы своего существования Первый детский хоспис облегчил последние месяцы жизни сотням тяжелобольных детей и помог их родителям пережить гope. Мы выражаем уверенность в том, что власти республики разрешат конфликтную ситуацию в пользу своих самых незащищенных граждан, неизлечимо больных детей и их родителей. Мы просим вашего всестороннего содействия в поддержке учреждения», — говорится в обращении.

Отметим, что на заседании парламента депутат Евгения Строкова ранее попросила кабмин проверить, нужен ли детскому хоспису аппарат искусственной вентиляции легких. Она призвала создать комиссию по работе учреждения. Нардеп также задалась вопросом, имеет ли хоспис лицензию на лечение детей.

Евгения Строкова неоднократно выступала с хамскими нападками в адрес работников хосписа, обвиняя их в нарушениях. Однако ни одного доказательства нарушений в хосписе она ни разу не предоставила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155061/
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