В Кыргызстане работает горячая линия для пациентов с неизлечимыми заболеваниями

В Кыргызстане работает горячая линия для пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, нуждающихся в медицинской консультации и помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, на нее могут звонить не только пациенты, но и их родственники.

«Консультацию по телефону предоставят высококвалифицированные медицинские работники (врачи-онкологи, терапевты), владеющие всеми навыками паллиативной помощи. При необходимости смогут выехать и проконсультировать пациента, родственников на дому», — отметили в ведомстве.

В Минздраве пояснили, что паллиативная помощь необходима пациентам с различными формами злокачественных новообразований, органной недостаточностью в стадии декомпенсации при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния, хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития, тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и другим.

Телефоны горячей линии: Элиза (терапевт): 0705180914; Динара (врач-онколог): 0772176427; Салтанат (врач-онколог): 0552140587.

Проект реализуется при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан».