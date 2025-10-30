Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, семейное фэнтези и аниме.
Лейтенант Белек Асанов продолжает свою доблестную службу в милиции. На этот раз в помощь в расследовании крупного дела в напарники ему из Оша направляют жесткого, принципиального опера по имени Жанат. Недовольство Белека появлением нового напарника усугубляется, когда он узнает, что Жанат — женщина.
Двенадцать лет назад блогер Райли Бреннан пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Когда Мия участвует в съемках документального фильма о сестре и рассказывает о страшных историях из их детства, на пороге ее дома появляется незнакомый мужчина с пистолетом и видеокассетой в руках.
Студентка Дина возвращается в родной городок и отправляется вместо приболевшей подруги посидеть с маленьким сыном шерифа. Год назад здесь произошло жуткое убийство няни, которое так и не было раскрыто. И в то время как шериф возобновляет расследование из-за внезапно появляющихся новых улик, тот самый маньяк уже выбрал Дину своей следующей жертвой.
Два одержимых теориями заговора молодых человека похищают руководительницу крупной компании, так как считают, что она инопланетянка, жаждущая уничтожить Землю.
Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека.