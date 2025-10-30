Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, семейное фэнтези и аниме.

1 «Напарниктер 3» (комедия) «Напарниктер 3» (комедия)

Лейтенант Белек Асанов продолжает свою доблестную службу в милиции. На этот раз в помощь в расследовании крупного дела в напарники ему из Оша направляют жесткого, принципиального опера по имени Жанат. Недовольство Белека появлением нового напарника усугубляется, когда он узнает, что Жанат — женщина.





2 «Шелби Оукс. Город-призрак» (ужасы) «Шелби Оукс. Город-призрак» (ужасы)

Двенадцать лет назад блогер Райли Бреннан пропала без вести. С тех пор ее сестра Мия безуспешно ведет поиски. Когда Мия участвует в съемках документального фильма о сестре и рассказывает о страшных историях из их детства, на пороге ее дома появляется незнакомый мужчина с пистолетом и видеокассетой в руках.

3 «Хэллоуин. Ночной кошмар» (ужасы )

Студентка Дина возвращается в родной городок и отправляется вместо приболевшей подруги посидеть с маленьким сыном шерифа. Год назад здесь произошло жуткое убийство няни, которое так и не было раскрыто. И в то время как шериф возобновляет расследование из-за внезапно появляющихся новых улик, тот самый маньяк уже выбрал Дину своей следующей жертвой.

4 «Бугония» (комедия) «Бугония» (комедия)

Два одержимых теориями заговора молодых человека похищают руководительницу крупной компании, так как считают, что она инопланетянка, жаждущая уничтожить Землю.

5 «Детка на драйве» (триллер) «Детка на драйве» (триллер)

Бывший заключенный Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека.