11:53
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате

Один из членов преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в Бишкеке, действительно работал водителем в одной из районных администраций. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мэрии отметили, что на сегодня мужчина не является сотрудником акимиата, так как ранее освобожден от занимаемой должности.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в столице.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных 28 октября, задержаны двое членов наркогруппы — граждане Ж.А.М., 1977 года рождения, и И.Э., 1985 года рождения. У одного из них обнаружили удостоверение, выданное Октябрьской районной администрацией Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349577/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
В Домодедово с наркотиками задержали главу «Туркменских железных дорог»
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека
Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»
Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в КР в 2025 году — МВД
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция