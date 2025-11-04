Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате

Один из членов преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в Бишкеке, действительно работал водителем в одной из районных администраций. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мэрии отметили, что на сегодня мужчина не является сотрудником акимиата, так как ранее освобожден от занимаемой должности.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в столице.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных 28 октября, задержаны двое членов наркогруппы — граждане Ж.А.М., 1977 года рождения, и И.Э., 1985 года рождения. У одного из них обнаружили удостоверение, выданное Октябрьской районной администрацией Бишкека.