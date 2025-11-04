Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в столице.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных 28 октября, задержаны двое членов наркогруппы — граждане Ж.А.М., 1977 года рождения, и И.Э., 1985 года рождения. Один из них, по данным следствия, является работником Октябрьской районной администрации Бишкека.

При обыске, проведенном по месту проживания задержанных с участием служебной собаки, сотрудники МВД обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков — гашиш и марихуану, тщательно спрятанных в доме.

Назначены судебно-химические экспертизы для установления точного состава и массы изъятых веществ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются — правоохранительные органы устанавливают других участников преступной схемы и возможные каналы распространения наркотиков.