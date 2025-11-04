10:20
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотических веществ в столице.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных 28 октября, задержаны двое членов наркогруппы — граждане Ж.А.М., 1977 года рождения, и И.Э., 1985 года рождения. Один из них, по данным следствия, является работником Октябрьской районной администрации Бишкека.

При обыске, проведенном по месту проживания задержанных с участием служебной собаки, сотрудники МВД обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков — гашиш и марихуану, тщательно спрятанных в доме.

Назначены судебно-химические экспертизы для установления точного состава и массы изъятых веществ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются — правоохранительные органы устанавливают других участников преступной схемы и возможные каналы распространения наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349549/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека
В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды SkyWay
Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»
День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто
Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа
Жители Бишкека жалуются на опасный люк и некачественный ремонт дороги
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в КР в 2025 году — МВД
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
10:18
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
10:08
В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
10:03
Отменить отстрел кошек в Бишкеке просят горожане — запущена петиция
10:02
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
10:00
ИИ наступает: кто не научится им пользоваться — останется за бортом