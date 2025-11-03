В Бишкеке 3 ноября облачно. Температура воздуха днем ожидается +13 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 65/1, 67, 68, 70, 71;

9.30-13.00 — микрорайон «Улан», дом № 2;

9.00-17.30 — отрезки переулков Красноярский, Читинский, Керченский, улицы Маяковского, Елебесова;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Шералиева);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Чынар), «Нижний Орок» (улицы Шырдакбек, Арчалуу);

9.00-18.00 — села Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139), Маевка (контуры № 684, 296, переулок Тепличный), Озерное (контур № 906), улица Полевой стан, отрезки переулка Илменской, улицы Мессароша, Троицкой;

14.00-17.30 — село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1-24).

10.00-22.00 — район, ограниченный улицами Асаналиева, Алтымышева, Бакаева, Циалковского.

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958-го.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в айыле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933-го. А в 1936 году издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по айылам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени Калыка Акиева.

