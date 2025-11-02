Неделя-24. Проект Генплана Бишкека, и определен размер минимальной зарплаты

Мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025 года в разрезе районов.

В новом Генплане предусмотрено строительство трамвайных линий протяженностью 45,1 километра с одним депо. Линии планируется провести по двум направлениям: «юг — центр» и «юго-запад — юго-восток» с подключением к планируемому автовокзалу. Также намерены сформировать систему метробуса общей протяженностью 93,4 километра. Первые линии ограничат улицами Ахунбаева, 7 Апреля, проспектом Жибек Жолу, улицей Садырбаева.

Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, «Клооп Медиа» и «Айт Айт десе». Райсуд также признал экстремистскими действия журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, связанные с деятельностью указанных проектов. Согласно решению суда, деятельность этих медиа запрещена, а их страницы в социальных сетях подлежат блокировке.

Президент Садыр Жапаров подписал несколько важных законов, среди которых о присоединении Кыргызстана к Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения, о выплате «Бала Береке» многодетным матерям, о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, о потребительском кредите.

Кабмин Кыргызстана определил размер минимальной зарплаты в следующем году. Он составит 3 тысячи 280 сомов. Такие данные содержатся в республиканском бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, который направлен в Жогорку Кенеш на утверждение.

В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового здания Национального банка Кыргызской Республики, где заявлено, что по итогам 2025 года достигнуты исторические результаты. Объем международных резервов увеличился на 48,4 процента, или на $2 миллиарда 462,5 миллиона, и достиг рекордного уровня — $7 миллиардов 550,6 миллиона. Этот показатель стал максимумом за всю историю страны и, по словам руководства НБ КР, значительно укрепил доверие к национальной экономике.

Фото 24.kg. Нацбанк КР

С 17 ноября в Кыргызстане начнут печатать купюры номиналом 20 и 50 сомов. Этим займется предприятие «Учкун».

Кыргызстан набрал 0,45 балла в Индексе верховенства права за 2025 год и занял 104-е место из 143. В 2024-м республика занимала 101-е место среди 143 государств. Среди стран СНГ Казахстан на 66-м месте, Узбекистан — на 81-м, Беларусь — на 105-м. Россия заняла 119-ю строчку рейтинга. Таджикистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан в рейтинге не представлены.

Стала известна дата начала отопительного сезона в столице. Он официально стартует 3 ноября. Подключать объекты будут поэтапно: в первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные дома и организации социальной защиты. Затем начнется подача тепла в многоквартирные дома и частный сектор.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

О пенсионных накоплениях кыргызстанцев Куда вкладывают пенсионные накопления кыргызстанцев, как именно изменился размер пенсий для большинства людей и о важности введения минимального стажа, а также сможет ли государство обеспечить всех достойными выплатами, рассказал глава Соцфонда КР Бактияр Алиев. ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

Кто пройдет в следующий парламент Аналитический отдел 24.kg подготовил анализ групп кандидатов, прогноз, выделил основные риски кампании и тренды-сюрпризы, которые могут радикально поменять ситуацию. ПОДРОБНЕЕ

Шокирующая находка на пляже Иссык-Куля Одна из самых узнаваемых экоактивисток Кыргызстана Айжан Чыныбаева в разговоре с 24.kg рассказала, как из гостиничного бизнеса пришла к экологии, почему считает мусор вопросом национальной безопасности и какой момент за годы волонтерской работы стал для нее самым шокирующим. ПОДРОБНЕЕ



Жизнь на краю обрыва Фото 24.kg. Аюу-Сай Село Аюу-Сай находится в Ошской области Кыргызстана. На окраине села слышен гул тяжелой техники. Рабочие укрепляют склон, где восемь лет назад земля унесла жизни 24 человек. Тогда, весной 2017 года, четыре дома исчезли под массой глины за считанные секунды. 11 тел так и не нашли. ПОДРОБНЕЕ

О любви к кыргызскому языку Фото Анвара Яхизова. С учениками Анвар Яхизов преподает кыргызский язык в трех селах недалеко от Бишкека. Свое дело он начинал с небольших курсов для нацменьшинств в родном Милянфане, а сегодня обучает кыргызскому всех, кто хочет говорить на нем свободно. ПОДРОБНЕЕ

От первых карандашных набросков до утверждения кабмином Фото кабмина. Снежный барс У Кыргызстана появился новый национальный символ — снежный барс. О новом логотипе страны рассказал его автор - дизайнер Нурбек Насыранбеков. ПОДРОБНЕЕ

Инвестиции под защитой закона Кыргызстан формирует новую экономическую политику — через законодательные реформы и цифровизацию — чтобы создать более привлекательный и защищенный инвестиционный климат. ПОДРОБНЕЕ

О возврате смертной казни Платформа действий медиа Кыргызстана провела общественные слушания, посвященные обсуждению законопроектов, инициированных администрацией президента и касающихся возвращения смертной казни в стране. ПОДРОБНЕЕ

Сокровища блошиных рядов Фото 24.kg. Блошиный рынок в Бишкеке Журналист редакции 24.kg побывала на двух ретрорынках столицы и пообщалась с продавцами и покупателями. ПОДРОБНЕЕ