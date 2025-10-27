Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?

В новом Генеральном плане 2025-2050 годов предусмотрено строительство трамвайных линий протяженностью 45,1 километра с одним трамвайным депо. Редакция 24.kg подробно изучила документ и прилагаемые карты.
Там значится, что трамвайные линии для обслуживания пассажирских перевозок планируется провести по двум направлениям: «юг — центр» и «юго-запад — юго-восток» с подключением к планируемому автовокзалу.
Также линии движения рельсового общественного транспорта планируется пустить по улицам Абдрахманова, Горького, Киевской, Масалиева, Асаналиева и отрезкам других улиц.