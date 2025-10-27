Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?

В новом Генеральном плане 2025-2050 годов предусмотрено строительство трамвайных линий протяженностью 45,1 километра с одним трамвайным депо. Редакция 24.kg подробно изучила документ и прилагаемые карты.

Там значится, что трамвайные линии для обслуживания пассажирских перевозок планируется провести по двум направлениям: «юг — центр» и «юго-запад — юго-восток» с подключением к планируемому автовокзалу.

Фото мэрии. Красным обозначены линии движения будущих трамваев

Также намерены сформировать систему метробуса общей протяженностью 93,4 километра для обслуживания пассажирских перевозок по направлениям «север — юг» и «север — центр» с подключением к объектам внешнего транспорта (автовокзалам, международному аэропорту «Манас»). Первые линии ограничат улицами Ахунбаева, 7 Апреля, проспектом Жибек Жолу, улицей Садырбаева.

Также линии движения рельсового общественного транспорта планируется пустить по улицам Абдрахманова, Горького, Киевской, Масалиева, Асаналиева и отрезкам других улиц.