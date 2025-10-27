14:07
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?

Фото из интернета

В новом Генеральном плане 2025-2050 годов предусмотрено строительство трамвайных линий протяженностью 45,1 километра с одним трамвайным депо. Редакция 24.kg подробно изучила документ и прилагаемые карты.

Там значится, что трамвайные линии для обслуживания пассажирских перевозок планируется провести по двум направлениям: «юг — центр» и «юго-запад — юго-восток» с подключением к планируемому автовокзалу.

мэрии
Фото мэрии. Красным обозначены линии движения будущих трамваев
Также намерены сформировать систему метробуса общей протяженностью 93,4 километра для обслуживания пассажирских перевозок по направлениям «север — юг» и «север — центр» с подключением к объектам внешнего транспорта (автовокзалам, международному аэропорту «Манас»). Первые линии ограничат улицами Ахунбаева, 7 Апреля, проспектом Жибек Жолу, улицей Садырбаева.

Также линии движения рельсового общественного транспорта планируется пустить по улицам Абдрахманова, Горького, Киевской, Масалиева, Асаналиева и отрезкам других улиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348658/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал
Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе
Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
14:06
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
13:57
Садыр Жапаров пообещал полную энергетическую независимость КР через 2,5 года
13:36
Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?
13:31
МВД застало подростков за алкоголем и наркотиками в «Антикино»
12:51
В Кыргызстане стартовала кампания «Всемирный день сбережений»