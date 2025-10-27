Кабмин Кыргызстана определил размер минимальной зарплаты в следующем году. Он составит 3 тысячи 280 сомов. Такие данные содержатся в республиканском бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, который направлен в Жогорку Кенеш на утверждение.

Соглано расчетам кабинета министров, размер минимальной заработной платы на 2027-й заложен на уровне 3 тысяч 608 сомов, а на 2028 год — на уровне 3 тысяч 968,8 сома.

Отметим, что эти цифры указаны в качестве размера месячной зарплаты за труд неквалифицированного сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.