Общество

Латвия выходит из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин

После дебатов, продолжавшихся более 13 часов, большинство депутатов Сейма во втором, итоговом чтении поддержали выход страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, более известной как Стамбульская конвенция, передает BBC News со ссылкой на Delfi.

Документ принят голосами депутатов от оппозиции и одной из партий правящей коалиции — «Союза зеленых и крестьян». Это может быть не конец процесса, если закон откажется подписывать президент Латвии Эдгар Ринкевич, отмечает издание. На принятие решения у главы государства есть десять дней — он может вернуть закон в парламент.

Сторонники выхода из конвенции считают, что документ раскалывает общество, а бороться с семейным насилием можно без международных договоров.

Накануне в Риге тысячи человек пришли к зданию латвийского парламента, чтобы выразить протест против денонсации Стамбульской конвенции. Демонстранты обвиняли власти в «копировании России» — Москва не подписывала Стамбульскую конвенцию.

Латвия подписала ее в 2016 году, а в 2024-м — ратифицировала. Под конвенцией, принятой в 2011 году, стоят подписи 39 стран.
