Общество

Мэр проинспектировал стройки Бишкека: арена, парковки и новая школа

Мэр столицы Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и проверил ход работ на строящихся крупных социальных и инфраструктурных объектах. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Первым пунктом визита стала малая арена имени Долона Омурзакова, где градоначальник потребовал завершить все работы качественно и в срок к ноябрьскому открытию. Он поручил установить пандусы и резиновые ограничители, благоустроить территорию и предусмотреть удобные парковочные места.

Также Айбек Джунушалиев ознакомился со строительством подземного перехода и многоуровневой парковки на проспекте Чуй — от улицы Шопокова до Абдрахманова. На данный момент завершено около 40 процентов проекта. Мэр подчеркнул необходимость контроля качества и выразил уверенность, что объект станет примером современного городского дизайна.

Кроме того, глава города посетил стройплощадку новой школы-гимназии № 23 на проспекте Жибек Жолу, поручив рассмотреть возможность расширения проекта — возведения пятого этажа с открытой спортивной площадкой на крыше.

По итогам инспекции мэр отметил, что все муниципальные службы должны работать слаженно и оперативно, проявляя инициативу при реализации городских проектов.
