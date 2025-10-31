Ряд сел Ноокатского района обеспечили питьевой водой

В айыльном аймаке Кок-Жар Ноокатского района пробурены скважины с целью обеспечения чистой питьевой водой жителей сел Жийде, Каранай и Сарыканды. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, теперь 16 тысяч 884 жителя этих населенных пунктов обеспечены бесперебойным доступом к чистой питьевой воде. Всего пробурено пять скважин. Смета выполненных работ составила 15 миллионов сомов.

Фото Минсельхоза. Питьевая вода

Отметим, на 2025 год министерство утвердило план мероприятий из 410 пунктов, составленный по обращениям делегатов III Народного курултая. Из них 50 мероприятий (12 процентов) выполнено, 360 (88 процентов) находится в стадии реализации, неисполненных мероприятий нет.

Большинство обращений касаются вопросов ирригации (60 процентов) и обеспечения населения питьевой водой (23 процента). Эти стратегически важные направления находятся в процессе реализации.