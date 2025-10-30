13:22
Общество

В Кожомкуле начали строить школу и детсад

В селе Кожомкул (Военно-Антоновка) Сокулукского района стартовало строительство крупного социального комплекса.

На участке площадью 4 гектара возведут школу на 750 мест, детский сад на 120 мест и парк отдыха.

В церемонии закладки капсулы приняли участие зампред ГКНБ Курванбек Авазов, замминистра строительства Талант Иманакун уулу и местные жители.

Строительство финансируется из республиканского бюджета и реализуется департаментом жилищно-гражданского строительства Минстроя.

Согласно проекту, школа будет трехэтажной, со спортивным залом и площадками для футбола, волейбола и баскетбола. Стоимость объекта — 451 миллион сомов. Детсад на 120 мест обойдется в 96 миллионов сомов.
