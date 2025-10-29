20:32
Общество

Мэр обсудил с китайской компанией сроки поставок автобусов Yutong в Бишкек

В рамках визита в Китай мэр Айбек Джунушалиев ознакомился с работой завода Yutong, специализирующегося на производстве разнообразного коммерческого транспорта, включая широкий спектр автобусов: городские, междугородние, школьные и газовые, а также электробусы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, градоначальник встретился с руководством предприятия и обсудил сроки поставки 95 готовых автобусов в Бишкек.

«Стороны детально рассмотрели технические характеристики транспортных средств, условия поставки, а также возможные сроки реализации проекта», — говорится в сообщении.
