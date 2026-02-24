Задержаны подозреваемые в серии краж в автобусе на линии № 135 в Бишкеке

Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемого в серии карманных краж, орудовавшего в общественном транспорте на линии № 135, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее словам, в УВД Ленинского района столицы с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые похитили ее мобильный телефон.

5 февраля 2026 года примерно в 17.30 заявительница села в автобус № 135 на территории Ошского рынка и, доехав до улицы Лавановского, обнаружила пропажу мобильного телефона марки iPhone 16 Pro.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 («Кража») Уголовного кодекса КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУВД Бишкека задержан подозреваемый А.А., ранее неоднократно судимый и состоящий на учете как карманный вор. Подозреваемый доставлен в следственную службу УВД Ленинского района и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в изолятор временного содержания.

Решением Ленинского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО-1 в Бишкеке.

В ходе расследования установлено, что ранее добытый преступным путем мобильный телефон подозреваемый продал на территории Ошского рынка. Также в ходе обысковых мероприятий на месте реализации мобильных телефонов сотрудниками милиции обнаружено и изъято более 60 аппаратов, среди которых находился и похищенный телефон заявительницы.

«Будьте бдительны в общественных местах, на рынках, в транспорте и местах массового скопления людей. Не оставляйте без присмотра денежные средства, мобильные телефоны и другие ценные вещи

При обнаружении подозрительных ситуаций незамедлительно обращайтесь в ближайшие отделы или сообщайте по круглосуточному номеру 102», — призывают в столичной милиции.