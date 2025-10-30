В Бишкеке 30 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 55, 56, 58, 73, 74, жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РУВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сал «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20-я, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманджан Датки);

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 3;

9.30-17.30 — отрезки улиц Луганской, Чкалова, переулок Каджисайский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Чынар, Тулпар), отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, бульвар Эркиндик, дом № 63, отрезки улиц Матыева, Садырбаева, жилмассив «Ынтымак» (улица Чон Арык), отрезки улиц Баха, Гагарина, Матыева, Строительной, Щедрина, переулки Барикадный, Лазурный;

9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчи, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная), жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчи» (улица Сибирская), водозабор.

30 октября с 9.00 до 16.00 отключат горячую воду по следующим адресам:

улица Ахунбаева, дома № 128, 130, 130а, 132, 132а, 134;

улица Политехническая, дома № 4, 10, частный сектор, дом № 15;

улица Таш-Кумырская, дома № 6, 8;

проспект Чингиза Айтматова, дома № 70, 72, 74, 76, 80;

детский сад № 79.

30 октября с 9.00 до 18.00 отключат горячую воду по следующим адресам:

улица Ауэзова, дома № 7, 59/2;

«Городок энергетиков», дом № 1а.

У кого намечается той

Медербек Туманов

Родился 30 октября 1989 года. Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

Фото REUTERS. Алмазбек Атамбаев

30 июня Жогорку Кенеш назначил выборы президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — 1.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

Фото из интернета. Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934-м при активном содействии Семена Чуйкова организован Союз художников Кыргызстана. В 1935 году открылась первая студия, на основе которой в 1939-м образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Фото из интернета. Одна из его самых известных картин «Дочь советской Киргизии»

Наследие Семена Афанасьевича огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Солдатенок»

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го — редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходят сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973-м), «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.