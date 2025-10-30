01:12
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +19 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 55, 56, 58, 73, 74, жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек 3-13-я, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РУВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14, детский сал «Гулира», детский сад № 27), «Энесай» (улицы Энесай 14-15-16-17-18-19-20-я, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманджан Датки);
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 3;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Луганской, Чкалова, переулок Каджисайский;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Чынар, Тулпар), отрезки улиц Льва Толстого, Фатьянова, бульвар Эркиндик, дом № 63, отрезки улиц Матыева, Садырбаева, жилмассив «Ынтымак» (улица Чон Арык), отрезки улиц Баха, Гагарина, Матыева, Строительной, Щедрина, переулки Барикадный, Лазурный;
  • 9.00-18.30 — село Маевка (улицы Набережная, Полевая, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчи, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная), жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчи» (улица Сибирская), водозабор.

30 октября с 9.00 до 16.00 отключат горячую воду по следующим адресам:

  • улица Ахунбаева, дома № 128, 130, 130а, 132, 132а, 134;
  • улица Политехническая, дома № 4, 10, частный сектор, дом № 15;
  • улица Таш-Кумырская, дома № 6, 8;
  • проспект Чингиза Айтматова, дома № 70, 72, 74, 76, 80;
  • детский сад № 79.

30 октября с 9.00 до 18.00 отключат горячую воду по следующим адресам:

  • улица Ауэзова, дома № 7, 59/2;
  • «Городок энергетиков», дом № 1а.

У кого намечается той

Медербек Туманов

Родился 30 октября 1989 года. Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана.

Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

REUTERS
Фото REUTERS. Алмазбек Атамбаев

30 июня Жогорку Кенеш назначил выборы президента страны на 30 октября 2011 года — за эту дату проголосовали 107 депутатов, против — 1.

Из 16 кандидатов победу одержал Алмазбек Атамбаев, набрав 63,24 процента голосов избирателей. Второе и третье места заняли Адахан Мадумаров и Камчыбек Ташиев соответственно.

Люди, которые меняли мир

Родился советский живописец Семен Чуйков

из интернета
Фото из интернета. Семен Чуйков

Родился 30 октября 1902 года в Пишпеке. Народный художник СССР.

В 1934-м при активном содействии Семена Чуйкова организован Союз художников Кыргызстана. В 1935 году открылась первая студия, на основе которой в 1939-м образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

из интернета
Фото из интернета. Одна из его самых известных картин «Дочь советской Киргизии»

Наследие Семена Афанасьевича огромно, его произведения вошли в Золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

Умер 18 мая 1980 года в Москве.

Родился кинодраматург Кубат Жусубалиев

www.kino-teatr.ru
Фото www.kino-teatr.ru. Кадр из фильма «Солдатенок»

Родился 30 октября 1941 года в селе Кердегей Ошской области Киргизской ССР.

С 1968-го — редактор студии «Кыргызтелефильм».

В 1967 году выходят сборник рассказов на кыргызском языке и повесть «Солнце не закончило свой автопортрет».

В кино известен как актер, а также сценарист документальных теле­фильмов «Куда прилетают лебеди» (1968), «Здравствуй, джайлоо» (1977, в соавторстве), «Кумыс» (1978), «Яки рождаются на снегу» (1979), очерков «Мосты Дюйшена» (1972, приз «Золотой дракон» на Кра­ковском международном фестивале в 1973-м), «Поле Кульсары» (1972), «Дар» (1973).

Член Союза кинематографистов СССР с 1975 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348896/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Волонтеры из&nbsp;России проведут образовательные программы в&nbsp;Кыргызстане Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
30 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 октября, среда
23:36
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
22:43
Мелания Трамп украсила Белый дом к Хэллоуину
22:21
В России хотят повысить квоту на трудовых мигрантов в 2026 году
22:04
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
21:46
Суд вынес приговор бывшему главе казыята города Ош Мирлану Токтомушеву