Общество

В Бишкеке заметили девушку в противочумной маске: видео стало вирусным

В центре Бишкека очевидцы сняли на видео необычную девушку, прогуливающуюся по улице в противочумной маске и черной накидке. Ролик быстро распространился в соцсетях и вызвал бурное обсуждение.

На кадрах видно, как девушка спокойно идет по тротуару, не реагируя на удивленные взгляды прохожих. Многие пользователи предположили, что это может быть частью перформанса, однако официального подтверждения пока нет.

Некоторые комментаторы назвали видео «жутким, но стильным». Другие пошутили, что «такая защита точно спасет от всех вирусов».
