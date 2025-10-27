17:17
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста

Главный инженер автопарка № 2 муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков рассказал в эфире «Биринчи радио», почему в вечернее время пассажирам приходится долго ждать муниципальные автобусы.

По его словам, 10-15 минут — неплохой интервал с учетом нынешних заторов на дорогах.

«Автобус не может взлететь и облететь эти пробки. Он такой же участник дорожного движения, как и все автомобилисты. Мы анализируем ситуацию. Если по определенным маршрутам к нам поступают жалобы на отсутствие автобусов по вечерам, то стараемся укрепить эти линии, побольше поставить автобусов в вечернее время, чтобы меньше было обращений от горожан», — сказал Артур Омурзаков.

Он подчеркнул, что заезд автобуса в автопарк строго контролируется.

Читайте по теме
Бишкекчане снова жалуются на переполненные автобусы: школьники не могут уехать

«Водитель не может просто выйти с утра на работу и без причины заехать обратно. В таком случае обязательно будет проверяться техническое состояние автобуса, состояние здоровья самого водителя. Конечно, все мы живые люди, и бывают разные причины, допустим, похороны и так далее. Но это происходит не систематически. Все проверяется, если водитель просто заехал, то принимаются меры. Есть дисциплинарная комиссия, где рассматриваются жалобы и обращения», — добавил главный инженер.

Что касается ДТП с участием автобусов, Артур Омурзаков отметил, что это связано с общей культурой поведения всех участников дорожного движения.

Отметим, что жители Бишкека регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта, особенно в часы пик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348701/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал
Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
Мини-ЦОН на проспекте Чуй в Бишкеке будет закрыт в воскресенье
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
17:01
Корпорация Intel уволила более 35 тысяч человек и урезает расходы Корпорация Intel уволила более 35 тысяч человек и уреза...
16:56
Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста
16:53
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
16:40
«Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
16:12
Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов