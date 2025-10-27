Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста

Главный инженер автопарка № 2 муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков рассказал в эфире «Биринчи радио», почему в вечернее время пассажирам приходится долго ждать муниципальные автобусы.

По его словам, 10-15 минут — неплохой интервал с учетом нынешних заторов на дорогах.

«Автобус не может взлететь и облететь эти пробки. Он такой же участник дорожного движения, как и все автомобилисты. Мы анализируем ситуацию. Если по определенным маршрутам к нам поступают жалобы на отсутствие автобусов по вечерам, то стараемся укрепить эти линии, побольше поставить автобусов в вечернее время, чтобы меньше было обращений от горожан», — сказал Артур Омурзаков.

Он подчеркнул, что заезд автобуса в автопарк строго контролируется.

«Водитель не может просто выйти с утра на работу и без причины заехать обратно. В таком случае обязательно будет проверяться техническое состояние автобуса, состояние здоровья самого водителя. Конечно, все мы живые люди, и бывают разные причины, допустим, похороны и так далее. Но это происходит не систематически. Все проверяется, если водитель просто заехал, то принимаются меры. Есть дисциплинарная комиссия, где рассматриваются жалобы и обращения», — добавил главный инженер.

Что касается ДТП с участием автобусов, Артур Омурзаков отметил, что это связано с общей культурой поведения всех участников дорожного движения.

Отметим, что жители Бишкека регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта, особенно в часы пик.