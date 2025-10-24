Афиша Бишкека на выходные: «Кармен», кинопоказы и цирковое шоу

Театры

25 октября. Балет «Жизель»

На сцене шедевр мировой хореографии «Жизель» в исполнении звезд Мариинского театра — Оксаны Скорик и Евгения Коновалова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

26 октября. Опера «Кармен»

Сюжет оперы заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

25-26 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 октября — 2 ноября. Выставка «Абзац»

Это уже третья персональная выставка в творчестве Ислама Доорова, знаменующая собой, по словам автора, новый этап в его жизни и творчестве. Посетителей ожидает знакомство с экспрессивными и сюрреалистичными полотнами художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

25 октября. Концерт «Терапия души» (Казахстан)

Один из самых узнаваемых виолончелистов из Казахстана Багжан Октябрь — музыкант, чьи концерты собирают полные залы по всему миру. «Терапия души» — это не просто концерт, а живой диалог со зрителем. Виртуозное исполнение, проникновенные мелодии и магия сцены создают пространство, где каждая нота наполняет душу светом, а сердце — теплом.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

25 октября. Показ фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Фильм, который трогает сердце. О встрече жизни и смерти, о зрелой, тихой любви и о ценности каждого прожитого мгновения.

Freedom Hotel, 19.00.

25-26 октября. Киноклуб

В субботу покажут фильмы «Амели» и «Английский пациент», в воскресенье — первые серии сериалов «Кошунаны тандабайт». После каждого фильма обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 18.00 (воскресенье).

25-26 октября. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого сердца Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатаходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

26 октября. Концерт Кудайберди Айтбосунова

Вас ждут любимые хиты, новые композиции, живое звучание и яркое шоу.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

25 октября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

25-26 октября. Мастер-классы

В месяц открытых дверей в музеях страны КНМИИ проведет мастер-классы по линогравюре, также состоится лекция Чинары Бексултановой о шырдаке. Будут и обзорные экскурсии.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00, 14.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Национальный Музей Изобразительных Искусств (@aitievmuseum_)

Для детей

25-26 октября. Спектакли «Туулган күн» и «Не улетай!»

В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.